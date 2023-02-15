СЭС оштрафовал школы Шымкента на 33 млн

Факты нарушения выявили в 183 учебных заведениях в ходе плановых проверок. Школы не соблюдали санитарные требования.

В список частых замечаний входит нерегулярная уборка, немаркированный инвентарь и даже сломанные парты. В некоторых школах своевременно не меняли сгоревшие лампы в кабинетах. Общая сумма штрафа составила 33 млн тенге.

Помимо учебных заведений СЭС проверили 17 лечебно-профилактических учреждения, объекты водоснабжения и 13 промышленных объектов.

«По выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологических требований при проведении проверок по особому порядку наложены административные штрафы на 529 ответственных лиц, на общую сумму 83 611 245 тенге. Все наложенные штрафы взысканы. Для устранения выявленных нарушений выданы 350 предписаний»,- говорит Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент.

По словам Алдаркула Ахметова, сейчас все недочеты устранили, а штрафы уже выплачены. В прошлом году СЭС также провели 54 внеплановые проверки школ из-за участившихся жалоб со стороны потребителей.