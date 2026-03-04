Все школы Казахстана перешли на цифровой учёт школьного питания

В Казахстане завершён переход 6 760 общеобразовательных школ на цифровой инструмент «Социальный кошелек», предназначенный для учёта бесплатного и льготного питания обучающихся.

Проект реализуется поэтапно с 2023 года, при этом направление школьного питания внедряется с 2024 года.

«Инструмент обеспечивает автоматизированную фиксацию факта получения питания через регистрацию посещения столовой», — отмечается в информации.

Расчёты с поставщиками осуществляются исключительно за фактически предоставленное питание, что исключает начисление бюджетных средств за отсутствующих детей.

Право на получение льгот подтверждается посредством интеграции с цифровыми системами государственных органов. Ваучеры формируются автоматически при наличии согласия родителей на обработку персональных данных.

«Применение цифрового инструмента направлено на прозрачность учёта и эффективное использование бюджетных средств», — подчёркивается в сообщении.

Школы оснащены необходимыми аппаратно-программными комплексами и подключены к приложению «Бизнес-кошелек». Финансирование оснащения осуществляется за счёт средств местных исполнительных органов.

Категории обучающихся, имеющих право на бесплатное и льготное питание, не изменились.

Ученики 1–4 классов обеспечиваются бесплатным питанием независимо от социального статуса. В старших классах льгота распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей и иных категорий, предусмотренных законодательством.

«Система позволяет обеспечить адресность и контроль предоставления социальной поддержки», — отмечается в информации.

Внедрение «Социального кошелька» стало очередным шагом в цифровизации социальной сферы и повышении прозрачности государственных расходов.