Что запрещено продавать в школьных столовых Шымкента

С начала нового учебного года прошёл почти месяц. Съёмочная группа телеканала «Отырар» проверила, как организовано питание в нескольких школах Шымкента и соблюдается ли запрет на продажу отдельных продуктов.

В школе №13 журналисты столкнулись с препятствиями во время съёмки. По словам съёмочной группы, городское управление образования было заранее уведомлено о посещении школьных столовых, однако представители администрации школы несколько раз пытались закрыть объектив камеры.

При этом на витрине столовой журналисты обнаружили продукты, продажа которых в организациях образования запрещена: чипсы, сухарики, сладости и газированные напитки. Ознакомиться с утверждённым меню съёмочной группе на месте не удалось.

В школе №21 ситуация оказалась иной. Здесь блюда готовят по утверждённому меню, которое размещено в открытом доступе. В столовой регулярно проводится уборка, а продукция на витрине готовится непосредственно на месте.

Заместитель директора школы №21 Жанна Гаипова рассказала, что питание организовано по недельному меню, а информация о запрещённых продуктах доводится до сотрудников и классных руководителей. В школьной столовой не продают газированные напитки, бургеры и другие продукты, не соответствующие установленным требованиям.

Бесплатное горячее питание получают учащиеся начальных классов, а также школьники 5–11 классов из социально уязвимых категорий.

По данным управления образования Шымкента, горячим питанием охвачены около 86 тысяч учащихся из 151 школы. Из них почти 76 тысяч — ученики начальных классов.

Для получения бесплатного питания в школах используются цифровые системы идентификации. В одних учреждениях ребёнка распознают по лицу, в других — по ладони.

На организацию бесплатного горячего питания в Шымкенте выделено около 7,8 млрд теңге. Средняя стоимость питания на одного учащегося составляет 853 теңге.

В управлении образования напомнили, что в школьных столовых запрещено продавать газированные и энергетические напитки, чипсы, сухарики и ряд сладостей.