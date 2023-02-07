Особенности бесконтактной оплаты: все, что вы хотели знать об NFC

NFC-платежи – удобная опция, которая позволяет не носить с собой наличные и даже карты. Платить можно не только смартфоном.

Часы, браслеты, кольца – всё это можно использовать. И к терминалу не нужно прикасаться. Подробнее о бесконтактных платежах рассказал эксперт финансового портала Zanimaem.kz Арнур Еркенбаев.

Что такое Near Field Communication

NFC расшифровывается как «связь ближнего действия». Главный принцип такой технологии – tap & go, что переводится как «дотронулся и пошел». Физическая карта не нужна – вместо неё используется цифровая версия в виде токена. С него терминал считывает информацию, передает в эквайринговый центр, который подтверждает или отменяет операцию, если, например, на счёте недостаточно денег.

Когда клиент получает карту в банке, ему нужно скачать одно из приложений для бесконтактной оплаты, непосредственно перед платежом включить телефон, войти в приложение и, не прикасаясь к терминалу, но на небольшом расстоянии от него, использовать смартфон или другой гаджет, где есть NFC.

Подходят карты любых платёжных систем, на которые держатель получает зарплату, пособие или пенсию, оформляет займы на карту или просто хранит на счету определённую сумму. Кредитки тоже используются для NFC-платежей.

Что нужно для оплаты

Чтобы приобщиться к современным технологиям, нужно:

• открыть карту в банке;

• иметь смартфон на базе ОС от Android 4.4 или iOS;

• проверить, есть ли в нём модуль NFC;

• скачать и установить программу Apple Pay, Samsung Pay или специальную банковскую, в названии которой тоже есть «Pay»;

• загрузить в приложение данные карты.

Не все казахстанские банки работают с этой технологией – некоторые не поддерживают NFC-платежи. Такую карту добавить в приложение не получится.

Это безопасно?

Во время проведения бесконтактных платежей считать информацию мошенники не смогут – никто не узнает номер карты, срок её действия, CVV-код. Реквизиты не сохраняются на смартфоне, а авторизация транзакции происходит по уникальному номеру – токену. Для каждой операции и каждого смартфона (или другого устройства) генерируется своя комбинация символов.

При совершении платежа каждый держатель карты проходит идентификацию. В зависимости от типа устройства это может быть Face ID, Touch ID, Knox и др. Вводить пин-код не нужно – это снижает риски того, что его увидят посторонние и могут использовать для кражи денег со счёта.

Кстати, для использования этой технологии даже не всегда обязательно иметь стабильное интернет-соединение – это доступно в приложениях Samsung Pay и Apple Pay.