План действий: как в Туркестанской области будут выполнять поручения Президента

Для развития области важно решение проблем в районе. С этой целью аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды объезжает районы региона и проводит встречи с жителями.

Также глава области на приеме у президента страны Касым-Жомарта Токаева получил поручение по дальнейшему развитию региона.

Дархан Сатыбалды поставил четкие задачи по реализации поручений главы государства. Основной и общей для всех задачей является повышение качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.

«На прошлой неделе я был на приеме у президента страны Касым-Жомарта Кемелевича. Глава государства дал конкретные поручения по дальнейшему развитию Туркестанской области. На сегодняшней встрече мы будем открыто говорить о проблемах и рассмотрим пути их справедливого решения. Вы все знаете, в сентябре Президент выступил с Посланием народу Казахстана, где определил наши основные пути развития. Наша цель — искренне трудиться над идеей «справедливого общества», предложенной нашим президентом. В развитии Туркестанской области есть и ваш большой трудовой вклад. Будем продолжать работу по дальнейшему развитию нашей области» – сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Глава региона заявил, что в ближайшее время по поручению Президента страны будет уделено ещё больше внимания развитию районов Туркестанской области. В прошлом году объем промышленной продукции в Созакском районе составил 519 млрд-ов тенге, что на 100 млрд-ов больше, по сравнению с 2021 годом. Объем инвестиций достиг 61 млрд 200 млн-ов тенге. А объем валовой продукции в сфере сельского хозяйства составил почти 20 млрд-ов. В ближайшие два года планируется реализация 7 инвестиционных проектов на 475 млн-ов тенге.

Кроме того из областного бюджета на ремонт внутренних улиц населенных пунктов Созакского района в прошлом году было выделено 442 млн тенге, отремонтированы 23 улицы, протяженностью 34 км.

В этом году из казны государства так же выделены средства на ремонт 24 улиц, протяженностью 27 км. Кроме того в районе будут отремонтированы 5 автомобильных дорог областного значения, ведутся строительные работы.