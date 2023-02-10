Самые известные долгожители планеты

Жить долго и счастливо – мечта любого нормального человека. Некоторые даже не против жить вечно.

И пока страны меряются друг с другом количеством долгожителей, экономисты стонут, что население быстро стареет, а государству все сложнее достойно содержать армию пенсионеров, ученые ищут способы продлить человеческую жизнь до 100-120 лет. И для этого у них есть показательные примеры, причем не только из мира людей.

Люди

Долгожителями принято называть людей, перешагнувших столетний рубеж. По данным прошлого года, таких счастливчиков в мире было более 600 тысяч человек. Подсчетом долгожителей занимается специальная международная организация – Геронтологическая исследовательская группа (Gerontology Research Group, или просто GRG). Ее специалисты фиксируют только тех долгожителей, чей возраст был подтвержден официальными документами. Никакие другие источники, вроде легенд и семейных преданий, в расчет не принимаются. Интересно, что в организации не только фиксируют рекорды в цифрах, но и интересуются подробностями жизни своих рекордсменов.

Первое место на официальном пьедестале долгожителей долгое время занимает француженка Жанна Луиза Кальман. Ее жизненный путь длился 122 года 164 дня. По документам, Жанна родилась 21 февраля 1875 года в городке Арль на юго-востоке Франции. Другие представители ее семьи прожили достаточно долго (отец – 93 года, мать – 86 лет, брат – 97 лет), но они и близко не подошли к рекорду Жанны.

Известно, что Кальман прожила достаточно счастливую и беззаботную жизнь, у нее не было нужды тяжело трудиться, добывая себе пропитание. Она смолоду получала удовольствие, занимаясь плаванием, ездой на велосипеде, музыкой и теннисом. При этом была не слишком озабочена здоровым образом жизни: курила и любила хорошо поесть. У Жанны была единственная дочь, которая рано скончалась, а в 1963 году долгожительница лишилась единственного внука.

Дальше начинается история, которую знают и с удовольствием рассказывают адвокаты и нотариусы во всем мире. Как пример того, что не стоит слишком рассчитывать на наследство бабушек. В 1965 году, оставшись без близких родственников, 90-летняя старушка подписала договор о наследовании своей квартиры. Наследником назначался нотариус Андре-Франсуа Раффре. Но при условии, что тот будет пожизненно выплачивать ежемесячное содержание в 2 500 франков. Учитывая возраст Кальман, нотариус не рассчитывал, что слово «пожизненно» станет приговором для него. Раффре 30 лет содержал бабушку и ждал наследства. В 1995 году он скончался, так и не дождавшись желанной собственности. А сама Жанна Кальман скончалась 4 августа 1997 года от естественных причин.

Японка Канэ Танака прожила 119 лет 107 дней. Она пережила две мировые войны, в 45 лет излечилась от рака поджелудочной железы, а в 103 года – от рака толстой кишки. Танака считала, что прожить так долго ей помогали семья, здоровый сон и правильное питание.

Когда в 2021 году Япония принимала Олимпиаду, планировалось, что Канэ даже пронесет олимпийский огонь, но в последний момент организаторы отказались от этой идеи, опасаясь, что бабуля может заразиться коронавирусом. Канэ Танака скончалась 19 апреля 2022 года, оставив пять внуков и восемь правнуков.

И третье место на пьедестале долгожителей пока занимает американка Сара Де-Ремер Носс с результатом 119 лет 97 дней. Сара родилась 24 сентября 1880 года. Она представительница уникальной семьи долгожителей. Бабушка Сары дожила до 98 лет, единственная дочь Кэтрин – до 101 года, а двоюродная сестра Минни – до 105 лет. В 1999 году в журнале Life появился снимок, на котором изображены Сара и представитель каждого из пяти поколений ее родственников, включая новорожденного прапраправнука. До конца долгожительница сохраняла ясность ума, отличалась дружелюбием в общении и любила сладкое. Чтобы жить долго, не стоит думать о возрасте и больше двигаться, считала Сара Де-Ремер Носс. Она умерла 30 декабря 1999 года в родном штате Пенсильвания.

По статистике, наибольшее количество долгожителей проживает в США и Японии – более 90 тысяч человек в каждой стране. Средняя продолжительность жизни больше всего в Швейцарии, Италии, Японии, Макао и Гонконге – там среднестатистический гражданин живет 84-85 лет.

Согласно прогнозам, доля пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022-м и до 16% – в 2050-м.

Среди факторов, ведущих к увеличению человеческой жизни, ученые называют:

* высокий уровень жизни – в благополучных развитых странах люди в среднем живут на 20-30 лет дольше, чем в бедных (в государствах ЧАД, ЦАР, Нигерия и Лесото человек живет около 55 лет);

* наследственность – у долгожителей в ходе генетического теста часто обнаруживается особый ген DR1. Кроме того, ряд исследований доказывает, что количество долгожителей среди близких родственников в разы больше, чем среди прочих людей;

* особая здоровая диета – жители стран с большой продолжительностью жизни (Япония, Италия) едят много злаков, рыбы и овощей, мало мяса, яиц и молочных продуктов;

* образ жизни с низким уровнем стресса;

* социальная и физическая активность.

Животные

Человек, хоть и называет себя царем природы, но пока не может дотянуться до долгожителей-животных, несмотря на все достижения современной науки.

Галапагосская, она же слоновая, черепаха может спокойно прожить пару веков, в неволе они доживают до 170 лет. На острове св. Елены живет знаменитый самец альдабрской черепахи Джонатан. Считается, что он появился на свет примерно в 1832 году. Джонатан обитает в официальной резиденции губернатора, его владельцем является правительство острова. За время жизни черепахи на территории сменились 28 губернаторов.

В настоящее время Джонатан полностью лишился зрения и обоняния, однако сохранил прекрасный слух и интерес к противоположному полу. Признанными долгожителями считаются обитатели морских глубин. Жизнь там течет мерно и мирно, без лишней суеты и стрессов.

Красные морские ежи живут в среднем около 200 лет. Эти беспозвоночные обитают на мелководье у западного побережья Америки. Морской еж в возрасте двух лет достигает размера 4 см, а затем ежегодно прибавляет в росте по 10 мм. Особое внимание ученых эти животные привлекли после того, как на одной из живых особей была обнаружена метка, датированная 1805 годом.

Гренландские киты могут жить до 200 лет, а гренландская акула и того больше – до 400! Эти животные ведут весьма размеренный образ жизни в ледяных водах северных морей, не имея естественных врагов. Недавно мир облетела новость, что обнаружена акула, которой более 500 лет. Она может быть ровесницей даже Христофора Колумба, который скончался в 1506 году. Гренландские акулы являются сейчас кандидатами на звание самых долгоживущих позвоночных животных на нашей планете, говорят биологи.

Моллюск по кличке Мин, выловленный на исландском шельфе, как утверждают зоологи, прожил уже более 500 лет.

Но самыми невероятными долгожителями животного мира являются «бессмертные» медузы Turritopsis dohrnii. Эти существа в большом количестве обитают в Средиземном море и водах Японии. Они являются самыми эффективными пловцами, затрачивая на передвижение в разы меньше энергии, чем любые другие морские обитатели. Кроме того, у медуз нет ни сердца, ни мозга (может, поэтому они и живут себе тысячелетиями).

Turritopsis dohrnii обладают уникальной способностью останавливать свой жизненный цикл и обращать его вспять. Это означает, что взрослая особь может вернуться к стадии полипа и пройти все этапы своего развития заново. Яркий и понятный образ: все равно, что курица могла бы вновь стать яйцом, а бабочка – гусеницей и начать жизнь сначала.

Деревья

Вот так постепенно мы добрались до главных долгожителей планеты – растений. Огромные величественные деревья, растущие на земле в разных ее частях, то и дело преподносят нам сенсации. «Самым-самым старожилом» провозглашается то одно дерево, то другое. Не будем расставлять их по рангу, ведь каждое из этих гигантов насчитывает тысячелетия в своих метриках.

На территории Национального леса Инио на востоке Калифорнии растет сосна остистая Мафусаил, ее возраст приближается к 5 тысячам лет. Обнаружили древнейшее дерево лишь в 1957 году. Но его точное местонахождение не разглашается, чтобы обезопасить уникальный природный объект от людей. Предполагается, что дерево родилось в 2832 году до н.э. Его назвали в честь самого старого библейского персонажа Мафусаила, который прожил до 969 лет.

Там же, в Калифорнии, растет уникальная секвойя «Президент». Ее возраст определяется примерно в 3 240 лет. Это дерево не только древнее, оно еще и одно из самых огромных в мире: настолько, что его невозможно сфотографировать одним кадром. Последние измерения показали, что секвойя «Президент» в высоту достигает более 75 метров, а окружность ствола – почти 30. Гигантская крона секвои-долгожителя состоит по меньшей мере из 2 млрд. листьев.

На греческом острове Крит растет самое старое в мире оливковое дерево. Ему около 3 000 лет. Эта информация официально подтверждена международным научным сообществом. Самое удивительное, что дерево до сих пор плодоносит и дает оливки высокого качества. В высоту древнее оливковое дерево в Вувесе достигает 12,5 метра, а диаметр ствола – 4,6.

В 1968 году в Японии на острове Якусима было обнаружено дерево Суга Джамон. Возраст его до сих пор является предметом споров: в промежутке от 2 500 до 7 200 лет. Точную дату определить невозможно, потому что внутренняя часть древесины сгнила – это часто случается со старыми растениями. Растение относится к виду «криптомерия японская». Его окружность составляет 16,2 метра, высота – 25,3.

«Каштан сотни лошадей», которому уже более

3 000 лет, произрастает на Сицилии. Свое название он получил из-за легенды, согласно которой однажды под его кроной смогли укрыться от дождя сто рыцарей. Именно это дерево вида «каштан посевной», по официальным данным Книги рекордов Гиннесса, является самым толстым: размер его окружности составляет почти 60 метров! Несмотря на то, что каштан имеет три ствола высотой 13, 20 и 22 метра, у них общий корень.

Это лишь малая часть деревьев-гигантов, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

Наша планета хранит еще множество тайн. Когда-нибудь человек разгадает многие из них, среди которых, надеемся, будет и тайна долгожительства.

Яна КОТТ