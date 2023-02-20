Сбежавшую воспитанницу детского дома хотят удочерить родственники

Сбежавших 16 февраля из детского дома №3 двух девочек нашли полицейские спустя сутки. Вечером в пятницу девочки прогуливались по улице Жангельдина.

Подросткам 14 и 15 лет. Одна из них, по словам уполномоченной по правам ребенка Жанетты Жазыкбаевы, сбегала уже несколько раз. Сейчас с ребенком работают психологи. По второй девочке, выяснилось, что в городе проживают ближайшие родственники. Нам удалось пообщаться с ними. Как оказалось, родственники девочки ведут переговоры с руководством детского дома №3, чтобы забрать ребенка к себе.

«Мы переживаем за ребенка. Неоднократно пытались забрать ее к себе. Родители скончались, но у девочки есть родные дяди. И обе семьи хотят забрать ребенка. Мы даже согласны на то, что бы она числилась в детском доме, но проживала у нас. Не знаю, как разрешится ситуация, девочке 14 лет, она у нас тихая, скромная, у них естественно нет телефонов, они даже не знают, что такое ватсап. Питание в детском доме нормальное, их одевают там же. Но нам ее не отдают, потому что у нее еще есть сводный брат, родной по линии матери, а мы со стороны отца, у нас такой закон», — говорит Лиза, тетя девочки.

По словам Лизы, у девочки в детском доме проживает еще старший брат, который страдает психическим отклонением. И в случае опекунства брать надо обоих. Таков закон об усыновлении. А пока что родные девочки ведут переговоры и надеются на положительное для ребенка решение.

К слову, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 23 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И только 4035 из них проживают в детских домах. За последние 4 года семьи обрели более 18 тысяч детей.