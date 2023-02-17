Управление образования Шымкента проверяют на «чистоту»

В карту коррупционных рисков попало управление образования Шымкента. Провести внутренний анализ инициировала сама Жанат Тажиева, рассказывают борцы с коррупцией.

В ведомстве призвали говорить открыто о проблемах с целью выявить, по каким причинам происходят коррупционные правонарушения.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Тажиева говорите там, неужели она на руку как бы чиста? Сейчас мы смотрим, есть моменты которые мы стараемся не доводить до возбуждения. То есть мы превентивный уголок приняли, приказ отменили. Сейчас уже у нас ряд мероприятий проведены. Если есть в отношении Тажиевой у кого либо какая-то информация, пожалуйста, мы готовы всесторонне ее рассмотреть, и проработать ее в рамках закона».

Антикор продолжает проверку расходования 200 миллиардов бюджетных тенге, выделенных в прошлом году управлению образования. Специалисты выясняют, насколько законно были освоены бюджетные деньги. Под уголовное преследование попали ряд должностных лиц ведомства. Среди них — главный специалист: ее подозревают в получении взяток от 800 тысяч тенге на системной основе. По данным Антикора, госслужащая якобы брала деньги от руководителей детских садов за положительное решение по их проверке.