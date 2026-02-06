Конец дешёвого света: что будет с тарифами после отмены моратория?

Мораторий на рост тарифов завершается уже через два месяца. Эксперты говорят, свет в домах казахстанцев станет дороже.

Первые ощутимые изменения могут наступить уже в мае–июне. По их прогнозам, тарифы будут расти на 20–30% в год, а в перспективе рост будет ещё более значительным.

«Тарифы на электроэнергию, со временем, они где-то у нас в 2-3 раза вырастут от уровня 20 тенге за киловатт в час. Но по сути мы сейчас платим уже в среднем 30, значит где-то по текущему курсу где-то около 40-45, в будущем такой рост будет. И атомные станции, которые к примеру будут появляться, эта электроэнергия также не будет дешевой», — Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК.

На стоимость электричества повлияет несколько факторов. Программа «Тариф в обмен на инвестиции» независимо от моратория, продолжает работать. Давят на цены накопленный износ и необходимость компенсировать затраты по проекту модернизация энергетического и коммунального секторов.

«Нацпроект по развитию угольной генерации. Все-таки нужно понимать, что это будет не та угольная генерация, которой мы располагаем сегодня, совсем другая, современная, что требует значительных инвестиций. Теперь угольной генерации нужно будет более интенсивно внедрять наилучшие доступные технологии. То есть те же самые электрофильтры и так далее. Либо альтернатива этому, платить штрафы или покупать дополнительные углеродные квоты», — Сергей Агафонов, председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций.

Рост цен коснётся и теплоэнергии. Эксперты говорят, изношенность системы теплоснабжения значительно выше, чем электросетей, поэтому повышение тарифов на тепло будет сопоставимо с ростом стоимости электроэнергии, если не выше. И отмечают, что качественное больше дешевым не будет.