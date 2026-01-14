Жителей двух районов Шымкента предупредили об отключении света

В Абайском и Каратауском районах Шымкента временно отключат электроэнергию, передаёт OTYRAR.

Как сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», отключение связано с плановыми ремонтными работами.

Дата: 14 января 2026 года

Время: с 10:00 до 18:00

Абайский район. Без электричества временно останутся жители следующих улиц и микрорайонов: Алматинская, Жансугурова, Майлина, Дауылбаева, Айбека, Ирисмат ата, Гулама, Акжелек, Аймауытова, Алиева, Молдагуловой, Сейфуллина, 70 лет Казахстана, Молдабаева, Кумыс казык, 1 Мая, Арал, Темиртау, Байдибек, Правда, Низами, ПМК-21, Ауезова, Акбакай.

мкр Тельман:

Омышулы, Тойганбаева, Садыкулова, Молдабаева, Кудайбергенова.

посёлок Птицефабрика:

Женис, Балхаш, Гаражная, Ленина, Фабричная.

мкр Кызылжар:

Фабричная, Жастар, Гаражная, Балхаш, Шардара.

Каратауский район:

мкр Нуртас: Аксункар, Саяхат, Тойбекова, Жасталап, Шугыла, Майтобе.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать день.