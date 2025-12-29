В Шымкенте запустили новую электрическую подстанцию

В жилом массиве Курсай города Шымкента состоялось открытие электрической подстанции «Акжар». В церемонии запуска объекта принял участие аким города Ғабит Сыздыкбеков, передаёт OTYRAR.

Как сообщили в управлении энергетики и развития инфраструктуры, подстанция имеет напряжение 110/35/10 кВ и мощность 40 МВА. Оборудование объекта успешно прошло все необходимые технические проверки и испытания.

Полный ввод подстанции на проектную мощность запланирован на начало 2026 года. После этого «Акжар» будет полностью интегрирована в энергетическую систему города.

Запуск подстанции позволит подключить абонентов жилого массива Курсай к новой электрической сети, создаст условия для расширения предпринимательской деятельности, а также увеличит производственные мощности предприятий индустриальной зоны «Торгово-логистический центр».

Отмечается, что реализация проекта способствует дальнейшему развитию работ по кольцеванию энергетической системы Шымкента. Это, в свою очередь, обеспечит стабильное и бесперебойное электроснабжение города и его пригородных территорий.