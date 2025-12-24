Казахстан всё больше зависит от импорта электроэнергии

За 10 месяцев этого года импорт увеличился почти на четверть. Спрос со стороны населения и бизнеса продолжает увеличиваться.

Доля импорта электроэнергии выросла на 5,5%. Основные объёмы поступают из России, почти 4,5 миллиарда киловатт-часов. Растет количество домохозяйств и предприятий. Нагрузка на энергосистему растет, но экономика остаётся энергоёмкой. Эксперты говорят, на единицу продукции в Казахстане расходуется почти вдвое больше энергии, чем в среднем по миру. При этом в ассоциации энергоснабжающих организаций уточняют, что цифры не всегда отражают реальное потребление.

«Кроме базовых объемов электроэнергии мы еще должны регулироваться, то есть в часы максимума, закупая электроэнергию извне, соседних энергосистема. В часы минимума, когда она у нас не востребована, а мы не можем остановить оборудование, мы ее выдаем. В текущем году я ожидаю, что импорт базовых объемов будет даже немного ниже, чем в прошлом. По крайней мере, в прошлом это было порядка 2,3 миллиарда, если я не ошибаюсь. В этом, вероятнее всего, будет чуть более миллиарда киловатт-час», — говорит Сергей Агафонов, председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций.

По словам экспертов, за последнюю четверть века потребление электроэнергии в стране выросло в 2,5 раза. В среднем это порядка 6% в год, темп, который специалисты называют умеренным и соответствующим естественному развитию экономики. Но тем не менее, дефицит нарастает. И эксперты считают, важно наращивать мощности. По словам эксперта Олжаса Байдильдинова, этот год — год упущенных возможностей.

«Три ТЭЦ стоят на месте, точнее их проекты строительства, ничего особо не поменялось за это время. По атомным станциям, кроме названия, которые мы выбирали полгода всей страной, ничего тоже не поменялось. И у нас энергодефицит сейчас сопоставим с атомной станцией на два энергоблока. В следующем году и в этом году мы будем ощущать этот дефицит. Хорошо, что у России есть профициты, мы можем импортировать. Но в целом в Центральной Азии и в Казахстане есть дефицит электроэнергии, он нарастает», — говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

Внутреннее производство электроэнергии выросло менее чем на 3%. Эксперты называют ключевой причиной отсутствие развитого рынка и реальной конкуренции. Несмотря на амбициозные планы, удвоить энергосистему страны, инвестиции в отрасль по-прежнему остаются рискованными. В большинстве сегментов рынка конкуренция фактически отсутствует, что сдерживает приток капитала и развитие новых проектов.