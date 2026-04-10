В Туркестанской области выявили нарушения учёта электроэнергии

В Туркестанской области выявлены нарушения при учёте электроэнергии. Их обнаружили специалисты комитета технического регулирования и метрологии Республики Казахстан в ходе проверок.

Установлено, что два коммунальных предприятия региона использовали электрические счётчики, амперметры и вольтметры, не прошедшие обязательную метрологическую поверку. Такие приборы применялись при контроле потребления электроэнергии.

Согласно законодательству, все измерительные устройства, используемые при расчётах между поставщиками и потребителями, должны иметь действующий сертификат поверки. Использование непроверенных приборов может искажать реальные показатели потребления и создавать риски для безопасной эксплуатации электросетей.

В ведомстве отмечают, что неточности в работе амперметров и вольтметров могут привести к неправильной оценке нагрузки на электросети и повысить вероятность аварийных ситуаций. Кроме того, использование неповеренных счётчиков нарушает права потребителей на получение достоверной информации о фактическом объёме потреблённой электроэнергии.

По итогам проверки предприятия привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3 892 500 тенге. Также выданы предписания об устранении выявленных нарушений.