Бескондукторная система обнажила реальные доходы автопарков

Бекондукторная система в Шымкенте уже успела себя зарекомендовать. Неоспоримый плюс — выручка в автобусах увеличилась. Ежедневно на пять миллионов тенге.

Мухтар Коканбаев руководитель управления ПТ и АД г.Шымкента:

«Теперь мы видим, что количество ежедневных транзакций увеличилось на 26 процентов. В некоторые дни и до 56 процентов. Ежедневная прибыль в среднем увеличилась на 5 миллионов тенге. То есть, если до этого доход автопарков составлял 18-19 миллионов тенге, то после внедрения бескондукторной системы, доход ориентировочно доходит до 24 миллионов тенге».

Водители уже привыкли собирать плату за проезд. По их словам, пассажиры чаще пользуются картами. После введения бескондукторной системы оплаты, некоторые катаются «зайцем». С начала марта к административной ответственности привлекли 30 злостных нарушителей. Каждому придется оплатить штраф – 7 тысяч тенге. В повторном случае, сумма увеличится вдвое. Безбилетников ловят работающие на линиях контролёры.

Галия Алимбет, контролер:

«Когда мы заходим в автобус, сразу объясняем, что необходимо оплачивать проезд. После проверяем Толем-карты каждого пассажира. Оплатил пассажир проезд или нет. Некоторые пытаются спорить, мы на конфликт не идем, стараемся объяснить».

Удостовериться в том, что пассажир добросовестно оплатил проезд, контролёры могут, сняв необходимую информацию с терминала или попросив предъявить карту, с помощью которой совершалась оплата, и приложить её к переносному терминалу. Сэкономленные на кондуторах деньги пойдут на увеличение зарплат водителей.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления ПТ и АД г.Шымкента:

«Зарплаты водителей точно вырастут. Этот вопрос сейчас рассматривается. Мы работаем с каждым автопарком, чтобы определить точную сумму. Мы ожидаем, что зарплата будет как минимум на 50 процентов выше. Но, возможно и больше. Бескондукторная система оплаты была внедрена с 1-го марта. Водители получат мартовскую зарплату в апреле, а после и повышенную зарплату».

Скоро весь общественный транспорт Шымкента оборудуют голосовыми объявлениями об остановках.