Проезд в автобусах Шымкента подорожает: что известно о стоимости и сроках

В Шымкенте планируют пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом власти говорят еще с ноября 2023 года.

На брифинге с журналистами руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов отметил, что повышение стоимости проезда неизбежно. По предварительным расчетам, тариф может составить около 120 тенге.

«В первом квартале специалисты займутся детальным изучением вопроса, поэтому повышение в первом квартале не ожидается, после», — подчеркнул Ибрагимов.

Ранее, в сентябре 2025 года, об этом говорил аким города Габит Сыздыкбеков на встрече с жителями, пообещав, что действующие льготы сохранятся: пенсионеры и школьники продолжат пользоваться общественным транспортом бесплатно.

На данный момент пассажиры оплачивают проезд по тарифу 70 тенге, который не менялся с 2016 года.