Штраф за безбилетный проезд вырос в 2026 году

В 2026 году увеличится размер штрафов за безбилетный проезд. Информацию предоставили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

В последнее время в обществе активно обсуждается тема роста цен в 2026 году. Так, с нового года размер одного МРП увеличится с 3932 до 4325 тенге.

В связи с этим повысится и сумма штрафа для пассажиров, которые ездят без билета. Теперь штраф составляет 2 МРП — 8650 тенге.

В ведомстве напоминают: оплачивайте проезд с момента посадки в автобус и обязательно сохраняйте электронный билет.