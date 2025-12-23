В Шымкенте за водителями автобусов будет следить искусственный интеллект

В Шымкенте планируют сделать перевозки пассажиров более безопасными и комфортными. Для этого в автобусах будут установлены камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом, расположенные непосредственно возле водителя, передает OTYRAR.

Они будут фиксировать его поведение и в режиме онлайн передавать данные как в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, так и в транспортные компании.

Об этом сообщил руководитель профильного ведомства Ролан Ибрагимов. По его словам, изменения в правила перевозки пассажиров уже разрабатываются, и обязательная установка таких камер станет частью новых требований.

«Большинство ДТП происходит из-за невнимательности водителей: кто-то отвлекается на телефон, теряет концентрацию, кто-то курит за рулем, даже такое бывает. Камеры, установленные прямо возле водителя, позволят в режиме онлайн отслеживать его действия, фиксировать потенциально опасные ситуации и своевременно принимать меры. Мы рассчитываем, что это существенно повысит безопасность пассажиров и снизит риск аварий», — подчеркнул Ибрагимов.

Сейчас камеры уже есть в салонах автобусов, но онлайн-мониторинг отсутствует: записи можно просмотреть только после происшествия. Новая система позволит транспортным компаниям и ведомству получать регулярные отчеты и анализ в реальном времени.

Внедрение системы, по словам Ролана Ибрагимова, планируется ориентировочно после первого квартала 2026 года и будет осуществляться за счет транспортных компаний, без использования средств городского бюджета.

«Установка камер будет осуществляться за счет транспортных компаний. Ориентировочная стоимость 20 тысяч ежемесячно на один автобус, с монтажом. Есть уже такой пилотный проект в Астане», — добавил Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее OTYRAR писал о том, что с начала года в городе зарегистрировано 185 ДТП с участием общественного транспорта, в результате которых погибли 4 человека и о повышении цен на проезд в автобусах.