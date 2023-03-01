День благодарности отмечают в Казахстане

В первый день весны с 2016 года в стране отмечают «День благодарности». В этот день принято благодарить тех, кто вносит свой вклад в развитие общества, города и страны, поздравлять близких и родных.

Смысл праздника лежит гораздо глубже, чем просто выражение благодарности. Об этом говорит президент Касым-Жомарт Токаев. История помнит, как в тяжелые 30-50 годы некоторые этносы были насильно переселены. Многие из них оказались в Казахстане.

Казахи зачастую помогали людям выжить, делясь хлебом и проявляя заботу, чтобы переселенцы не чувствовали себя, как на чужбине. Проявляли гостеприимство, хотя и для них самих эти времена не были легки. Сейчас Казахстан стал родиной для более 250 этносов, что вызывает уважение и является поводом для гордости.

В Шымкенте действуют 19 культурных национальных центров: узбекский, немецкий, славянский, башкирский, еврейский, корейский, курдский и т.д