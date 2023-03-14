Дом моды DILDOR представил эксклюзивную коллекцию в Москве

Шымкентский дизайнер Дильдор Ерметова вернулась из Москвы вдохновленной.

Коллекция эксклюзивных вещей, представленная Домом моды «Dildor» произвела фурор. Неповторимые изделия мастеров из Шымкента скоро увидят в Амстердаме, Париже и Милане.

Эксклюзивную коллекцию вещей, Дом моды Dildor, представляет на показе в Москве.

Модели дефилируют в одежде ручной работы. Необычная легкая ткань, профессионально, со вкусом, подобранный фасон и цветовая гамма нарядов, вдохновили искушённых модниц.

Дильдор Ерметова основательница модного дома Dildor:

«Впечатления потрясающие, не планировали, что такой прием будет. Были активные все, позитивные. Мне понравилась Анастасия Волочкова, ее называют казахской Волочковой. Был приглашен ассистент Гуар Акадыр, он проводил от начала до конца показ».

Каждая из двадцати вещей, представленная на показе мод — эксклюзивна и изготовлена руками мастера — модельера из Шымкента Дильдор Ерметовой. После успешного выступления на коллекцию обратило внимание модное фэшн-сообщество, стали поступать многочисленные предложения о сотрудничестве.

Дильдор Ерметова, основательница модного дома Dildor:

«МТВ заметили нас, пригласили 23 марта, мы будем рассматривать это предложение. Мы получили приглашение Есентай Moll. Здесь жесткий отбор был, мы прошли, выбирали из тех кто готов выйти на другой уровень».

Скоро коллекция эксклюзивных вещей модного дома Dildor будет представлена в Амстердаме. Дильдор Ерметова намерена завоевать признание в Париже и Милане.

Дизайнер уверена — все получится! У неё крепкий тыл — семья, которая во всем поддерживает и команда профессионалов.

Дом моды «Dildor»: город Шымкент, улица Майлы кожа, 88.

Телефон: 8 771 999 89 26