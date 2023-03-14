«Көрісу күні» отмечают в Казахстане

14 марта, за неделю до Наурыза, казахстанцы отмечают «Көрісу күні», что с казахского переводится «свидеться».

У древнего праздника очень символичное значение. Во времена кочевников, после долгой зимовки родные, наконец, могли увидеть друг-друга и справлялись о здоровье, обсуждали приплод и убыль скота.

Молодые в обязательном порядке оказывали дань уважения старшим. В «Көрісу күні» принято говорить друг-другу такие фразы: «Бір жасын құтты болсын», «Жасына жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай». В этот день прощались обиды и ссоры.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с праздником и пожелал всем благополучия в своем Твиттер:

«Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!».

Древняя традиция немного забылась в современном Казахстане, но сейчас её снова возрождают.