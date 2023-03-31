Как поживает медвежонок Умка, рассказали в зоопарке Шымкента

Медвежонок Умка родился в чете медведицы Тани и Бимки. Как сейчас чувствует себя Умка и почему мама-медведица Таня воспитывает медвежонка одна, узнавала корреспондент OTYRAR.

Южный мегаполис обрадовала новость о пополнении в зоопарке. В семействе Тянь-Шаньских белокоготных медведей появился медвежонок. Его назвали Умкой, так как медвежонок умело повторяет всё за своей мамой Таней.

Ветеринар шымкентского зоопарка Елена Бударагина рассказала, что мама-медведица долго скрывала своего детеныша от глаз животных и сотрудников. Это одна из причин, почему о рождении Умки узнали только в конце марта. Другое основание более весомое, говорит специалист.

«О рождении Умки сообщили только сейчас, потому что малышей обычно сразу не показывают, это общепринятая мировая практика. В большинстве зоопарков новорожденных малышей не выставляют напоказ, а дают время на адаптацию и нормализацию состояния»,-говорит Елена Бударагина.

Папа-медведь в воспитании Умки, к сожалению, не участвует. Так уж вышло, что по природе у самцов одиночное обитание. Медведя вместе с самкой можно увидеть лишь в период спаривания.

Таня хорошая, заботливая мама, говорит ветеринар. Она ни на шаг не отходит от своего детеныша. При рождении Умка весил всего 1,5 кг, он был глухим, слепым и без шерсти, что является нормой для новорожденных медвежат. Сейчас мама и медвежонок чувствуют себя отлично.

К слову, рождение Умки, стало радостью не только в Шымкенте, но и во всем Казахстане. Пользователи сети начали ласково называть его «Томпи» на казахский лад, что означает «пухляш».