Первый казахстанский молодежный форум SEN прошел в Шымкенте

Первый казахстанский молодежный форум SEN прошел в преддверии международного женского дня. Его организовали в Шымкенте.

Известные в стране женщины и бизнесвумен из разных сфер деятельности выступили наставниками, поделились своим опытом и советами в семейных отношениях, психология и карьере.

На нем выступили известные казахстанские женщины из сфер управления, киноиндустрии, искусства, медиа, мира моды и предпринимательства. Поздравить женщин с наступающим праздником пришел и аким Шымкента Мурат Айтенов.

«От всей души поздравляю всех с международным женским праздником! Есть фраза, что «женщина качает колыбель одной рукой, а другой качает весь мир». И это действительно так. В нашей стране очень уважают наших мам, сестер и жен. В нашем городе есть много возможностей для женщин. Есть поддержка института семьи, многодетных матерей, женщин – предпринимателей, мы обеспечиваем гендерное равенство, это важнейший приоритет государственной политики. Поздравляю всех вас с праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в делах», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

Задача форума, предоставить молодым женщинам возможность для обмена опытом.

«Мероприятие SEN направлено на то, чтобы раскрыть границы и показать вершины которые мы можем достигать. Сегодняшние спикеры это уникальные женщины с особой историей. Для меня большая радость, что наши женщины смогут их услышать, увидеть и проникнуться частью того, что они причастны к их жизни», — говорит Алма Архабаева, председатель совета деловых женщин г.Шымкента.

Форум организовали при поддержке акимата Шымкента. Участницы, среди которых студентки-победители конкурса «Бизнес инкубатор», обладательницы грантов от корпораций «Даму», «Атамекен», многодетные матери, начинающие свой бизнес, познакомились с историями успеха от женщин-лидеров. Они поделились советами по саморазвитию, карьерному росту, управлению финансами, здоровью и личной жизни.

«Этот форум собрал столько женщин, которые работают, творят для того, чтобы общество жило хорошо, чтобы Казахстан процветал», — говорит Меруерт Утекешева, актриса кино и театра, исполнительница роли Кыз-Жибек.

Организаторы уверены, форум станет важным шагом в поддержке и развитии молодых женщин в Казахстане, поможет им поверить в себя и свои возможности.