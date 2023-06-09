«Свекровь и сноха»: Уникальный женский форум прошел в Шымкенте

Айтолкын Бейсенбаева — мать троих детей и заботливая супруга. Поэтому вжиться в роль современной замужней женщины, было не сложно.

Форум женщин проходит в центральной мечети Шымкента. Ислам выступает духовно-нравственной основой системы семейного воспитания.

Айтолкын Бейсенбаева, жительница г. Шымкента:

«Сейчас на спектакле я выступаю в роли современной келинки, у которой хорошие отношения со свекровью. По своему семейному опыту могу сказать, что данная тема очень актуальна среди молодых семей. Я например, без мужа не сажусь за стол ужинать, только все вместе, ждем с детьми, когда папа вернется домой с работы. Думаю, важно уважать и почитать семейные ценности, традиции».

Священослужители говорят: такие встречи нацелены на снижение разводов, полезны в укреплении взаимопанимания между супругами.

Бакдаулет Абрахманов, главный имам г.Шымкента

«Сейчас во времена информационных технологий, сложно отличить правдоподобность информации. Особенно это касается зарубежного контента, который сильно влияет на нашу культуру, традиции. Мы должны чаще проводит такого рода встречи. Пророк Мухаммад говорил: «Лучший среди вас – тот, кто лучше относится к своей семье…».

Сегодня при мечетях открыты подготовительные курсы религиозной грамотности для женщин и девушек. На них готовят к семейной жизни, учат традициям и обычаям.

Динара Куткожакызы, руководитель республиканского сектора «Женщина и девушка»:

«В 20 областях Казахстана женский сектор проводит специальный курс по обучению религии. Создан и клуб женщин-девушек, а также школа мам и бабушек. Отношения невестки и свекрови, мужчины и женщины, дочери и матери, должны выстраиваться особенно трепетно. Для укрепления института семьи, необходимо создать достойное уважение и понимание друг к другу. Над этим мы и работаем».

Основой счастливого брака, во все времена, остаются уважение и любовь, сострадание и прощение. Над построением крепкого семейного очага должны трудиться оба партнера,- говорят организаторы проекта.