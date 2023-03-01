Подарки на 1 млн тенге при покупке нового MITSUBISHI

В автосалоне MITSUBISHI MOTORS в Шымкенте проходит масштабная акция. При покупке автомобиля до конца марта, клиенты получают в подарок дополнительное оборудование на 1 миллион тенге.

Автомобили полностью собираются в Японии, и уже в готовом виде приезжают в Шымкент. Основным преимуществом этих кроссоверов является то, что светодиодная LEDоптика устанавливается прямо в базовой комплектации. А сам автомобиль ездит на 18-ти дюймовых колесных дисках, что придает ему самый высокий клиренс в классе.

Надёжность и японское качество стали основными показателями для автовладельцев, решивших приобрести новый автомобиль. Акция в Шымкенте проходит до конца марта. При покупке нового Mitsubishi, суммарно можно сэкономить до 2,5 миллионов тенге. На один миллион клиенты получают подарки. Второй миллион можно получить за продажу старого автомобиля через Trade-in и покупку автомобиля в кредит.

Вариантов оплаты несколько: за наличный расчёт, в рассрочку или в кредит.

Проконсультироваться с менеджерами, узнать подробную информацию об авто, записаться на тест-драйв, и купить Mitsubishi можно по адресу Тамерлановское шоссе 90Б.

Адрес: Тамерлановское шоссе, 90 Б.

Телефон: +7 708 300 30 30.