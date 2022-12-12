Чтобы купить авто настоящего японского качества, теперь не обязательно выезжать за границу. В Шымкенте открылся официальный дилерский центр Mitsubishi.

Дилерский центр входит в состав автомобильной группы Orbis Auto.

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Артём Кучер, директор дилерского центра Mitsubishi Shymkent:

«Мы рады сообщить то, что мы открылись – официальный дилерский центр по всем стандартам Mitsubishi Motors, в традиционных цветах. Площадь нашего центра составляет 528 метров, из которых 428 метров- это шоурум».

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Главное преимущество Mitsubishi – оригинальная сборка, крепкий кузов и надёжные агрегаты. Генеральный директор ТОО «ММС Каз» Осаму Иваба уверен: обновленный центр в Шымкенте обеспечит новый уровень комфорта.

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«Многие бренды собирают свои автомобили в Казахстане, в отличие от них Mitsubishi собирают в Японии и оттуда, в готовом виде, доставляют в Казахстан. Это — наше основное преимущество перед конкурентами. С Mitsubishi , вы можете чувствовать себя в полной безопасности — эти автомобили крепкие и смогут защитить вас в любых ситуациях. Самая востребованная комплектация — вариант с двухлитровым мотором и полным приводом, палитра цветов — широкая»? — говорит директор ТОО «ММС Каз» Осаму Иваба.

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В новом автосалоне представлены несколько моделей марки Mitsubishi.

«На сегодняшний день нашим клиентам доступны автомобили моделей ASX, Outlander, Pajero sport. Также у нас есть программа раннего бронирования, через которую вы можете заказать автомобили Eclipse cross, L200 и ASX. В дилерском центре можно пройти полное техническое обслуживание автомобиля марки Mitsubishi у сертифицированных специалистов»? — сообщил директор дилерского центра Mitsubishi Shymkent Артём Кучер.

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Сертификаты выдают мастерам, которые регулярно проходят тренинги от дистрибьютора. В сервисном центре можно пройти полное ТО: сделать диагностику электроники, двигателя и ходовой части, заменить масло, установить дополнительное оборудование и охранную систему. Запчасти на автомобили полностью оригинальные.

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Еще одно преимущество – возможность заранее забронировать одну из моделей без предоплаты, а также выбрать вариант покупки: за наличный расчет, в рассрочку или через трейд-ин.

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Адрес: Тамерлановское шоссе, 90 Б. Телефон: +7 708 300 30 30.