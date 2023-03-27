Пропавшую девочку-подростка разыскивают в Туркестане

Инжу Ескермес пропала 25 марта вечером. С тех пор поиски не дали результатов.

Полицейские Туркестанской области проверили все возможные места: парки, скверы, автомойки, развлекательные заведения.

Мать девочки говорит, ничего особенного в тот вечер не произошло, Инжу просто вышла поиграть на улицу и не вернулась. Это было 25 марта в 17:00.

«Инжу Ескермес 16.08.2012 года рождения. Её отличительные приметы: рост 130-135 см, волосы длинные темно-коричневого цвета, вес 35-40 кг. На ней была рубашка, черные джинсы и черные спортивные туфли», — говорится в сообщении областного Департамента полиции.

Всех, кто видел Инжу Ескермес или знает о ее местонахождении, просим незамедлительно связаться с полицией по телефону 8-725-33-5-97-65, 8-725-33-97-40-94 или 8-747-497-42-24, а также по номеру 102.