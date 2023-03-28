Пьяных водителей в Шымкенте меньше не становится

280 пьяных водителей только с начала этого года зафиксировали на дорогах Шымкента. Неутешительной статистикой поделились в городском Департаменте полиции.

Почти всех нарушителей арестовали на 15 суток и лишили водительских прав сроком на 7 лет. Однако сколько бы не привлекали к ответственности любителей ездить «подшофе», меньше их не становится. Даже лишённики садятся за руль снова в алкогольном или даже наркотическом опьянении. Как следствие- растет количество ДТП.

Бороться с преступниками, а именно так называют водителей-пьяниц, полицейским помогают умные камеры, установленные практически на каждом светфоре, перекрестке. Все видеозаписи в онлайн режиме транслируются в Центр оперативного управления. Уже от туда при виде подозрительной езды, сотрудники подают сигнал полицейским на дорогах.

К слову, такие меры могут выявить лишь по-настоящему пьяных автолюбителей. А как быть с теми, кто выпил совсем немного и казалось бы не потерял контроль над собой?

Специалисты говорят, здесь дело в менталитете. И исправить ситуацию можно только формированием поведенческого табу. К примеру, очевидно что большинство считает категорически неприемлемым убивать другого человека или торговать героином, и не только из-за шанса получить срок. То же самое касается изнасилований, избиений или к примеру, мало кому в голову придет пройтись голышом по улице. Потому что все эти действия табуированы в подсознании, закреплены воспитательными или социальными мерами.

К сожалению подобных табу нет ни на какие правонарушения, связанные с вождением автомобиля. Непристегнутые ремни безопасности, залипание в смартфонах, значительное превышение скорости при отсутствии камеры, ну и, конечно же, езда в нетрезвом состоянии.

Психологи говорят, практически каждый четвертый человек хоть раз садился за руль после пару рюмок крепкого. И это не считается чем то зазорным в обществе. Ситуацию нужно менять в корне, проводить профилактические беседы со школьной скамьи, прививать правильную поведенческую модель на дорогах задолго до того, как человек сядет за руль. Запускать масштабно по стране смотрибельные социальные ролики на тему пьянства на дорогах и игнорирования ПДД. Ведь каждый из нас точно должен знать, пьяный за рулем- преступник.