В Шымкенте появились новые муралы

В Шымкенте продолжают украшать городские улицы художественными муралами. Новые настенные рисунки появились на нескольких зданиях в Туранском районе.

Как сообщили в пресс-службе акима города, работы по созданию новых муралов на ряде объектов уже завершены.

Масштабные изображения на стенах зданий призваны преобразить архитектурный облик Шымкента, сделать общественные пространства более яркими и привлекательными для жителей и гостей города.

Новые муралы можно увидеть по следующим адресам:

▪️ Республика даңғылы, 26

▪️ Темірлан тасжолы, 42

▪️ Отырар ш/а, 42

▪️ 4-шағынаудан, 13

▪️ А.Асқаров көшесі, 43

▪️ Денсаулық жолы.

В акимате отметили, что работа по благоустройству городских пространств и улучшению эстетического облика Шымкента будет продолжена.