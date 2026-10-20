В Шымкенте появились новые муралы

В Шымкенте продолжают украшать городские улицы художественными муралами. Новые настенные рисунки появились на нескольких зданиях в Туранском районе.
Как сообщили в пресс-службе акима города, работы по созданию новых муралов на ряде объектов уже завершены.
Масштабные изображения на стенах зданий призваны преобразить архитектурный облик Шымкента, сделать общественные пространства более яркими и привлекательными для жителей и гостей города.
Новые муралы можно увидеть по следующим адресам:
▪️ Республика даңғылы, 26
▪️ Темірлан тасжолы, 42
▪️ Отырар ш/а, 42
▪️ 4-шағынаудан, 13
▪️ А.Асқаров көшесі, 43
▪️ Денсаулық жолы.
В акимате отметили, что работа по благоустройству городских пространств и улучшению эстетического облика Шымкента будет продолжена.