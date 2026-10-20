Двое детей погибли, ещё три человека госпитализированы в Шымкенте

В Шымкенте в квартире пятиэтажного дома в микрорайоне «Восток» погибли двое детей — четырёхлетний мальчик и 15-летняя девочка. Ещё три человека были госпитализированы.

О происшествии стало известно 19 октября. Обстоятельства гибели детей устанавливают уполномоченные органы.

Первоначально рассматривалась версия, связанная с возможной утечкой газа. Однако специалисты аварийной службы, прибывшие на место, не обнаружили в квартире угарный газ.

«Сотрудники нашей аварийной бригады провели замеры. Концентрации угарного газа обнаружено не было. Выводы можно будет делать только после проведения экспертиз и завершения расследования», — сообщил начальник филиала АО QazaqGaz Aimaq в Шымкенте Нурбек Рахманов.

Причина произошедшего пока не установлена.

Ранее, в феврале этого года, в микрорайоне «Восток» произошёл другой трагический случай, в результате которого погибли три человека. Тогда признаков насильственной смерти на телах не обнаружили, а одной из предварительных версий называлась утечка газа.