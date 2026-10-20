Спасателей и сотрудников экстренных служб чествовали в Шымкенте

В Шымкенте ко Дню спасателя чествовали сотрудников экстренных служб, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска и помогают людям в чрезвычайных ситуациях.

Начальник пожарной части № 4 Ербол Канатулы рассказал об одном из запомнившихся вызовов. В микрорайоне Самал во дворе жилого дома загорелся склад с химическими веществами, после чего произошёл взрыв. Пожарные ликвидировали возгорание и спасли нескольких человек.

По словам Ербола Канатулы, в экстренной ситуации особенно важны оперативность и слаженная работа подразделения.

Наряду со спасателями помощь пострадавшим оказывают сотрудники скорой медицинской помощи. Жанат Адилханкызы работает в экстренной медицине уже 16 лет. Она отметила, что каждый вызов связан с большой ответственностью, поскольку заранее неизвестно, в каком состоянии находится пациент и насколько серьёзны полученные травмы.

С профессиональным праздником сотрудников экстренных служб поздравил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

«Для вас каждый вызов — большая ответственность, а каждая спасённая жизнь — бесценная ценность», — отметил глава города.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.