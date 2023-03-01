Казахстанцев 30+ внесли в категорию молодежи

В Казахстане возраст молодежи повысили до 35 лет. Новые правила вступили в силу с 1 марта. Это увеличило долю молодых казахстанцев с 3,7 до 6 млн.

Новый закон предполагает увеличение возраста молодежи от 29 до 35. В социальных сетях некоторые блогеры подшучивают, что снова омолодились и перестали чувствовать боли в спине в связи с возрастом.

Закон о молодежи также дает возможность большему числу казахстанцев получать меры государственной поддержки и участвовать в госпрограммах.

Появились такие понятия, как: