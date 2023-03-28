ТОП Самых Популярных Авиационных Игр

Если вы хотите посоревноваться с друзьями, чтобы управлять гигантским реактивным самолетом, или принять участие в диком воздушном бою времен Второй мировой войны, игры про самолеты предлагают все это и даже больше.

Ветер в волосах, парящий в небе, ничто не сравнится с ощущением пребывания на вершине мира — в буквальном смысле. И хотя нам трудно сесть в самолет, прыгнуть с парашютом, полетать на параплане или заняться любым другим авиационным спортом, учитывая, что коронавирус нанес и продолжает наносить ущерб туристической индустрии, этот прилив адреналина по-прежнему важен для некоторых из нас.

А игры с полетами на аэро-машинах приносят нужное количество адреналина. От успокаивающих классических летающих игр до некоторых экстремальных — за эти годы было создано множество потрясающих версий видеоигр о полетах.

Чтобы вам было проще, мы собрали одни из лучших игр про самолеты.

1. Симулятор полета Майкрософт

Если вы хотите увидеть пирамиды с вершины, лучи утреннего солнца в Гималаях, огни вокруг Эйфелевой башни или горизонт Дубая, то этот симулятор полета от Microsoft создан для вас. Microsoft Flight Simulator не только улавливает это чувство, но и ухитряется передать весь мир в ваши руки.

Игра очень затягивает, так как визуально ошеломляет. Все дело в летном опыте, и нет реального состояния победы или конечной цели. Наслаждение опытом полета и изучение авиации — конечная цель игры.

Обновленная версия игры, выпущенная в прошлом году, разработана французской студией Asobo с использованием точных географических данных, полученных из Bing Maps, глобальной сети облачных вычислений, и информации о погоде в реальном времени. Это настолько же визуальное зрелище, насколько и симулятор.

2. Гром войны

War Thunder, рекламируемая как лучшая бесплатная онлайн-игра о полетах, теперь может похвастаться танками и морскими сражениями. Настоятельно рекомендуется геймерам, которые любят летать на самолетах, водить танки и управлять морскими эсминцами времен Второй мировой войны и эпохи холодной войны.

Физика полета в игре, огромный выбор аутентичных самолетов и реалистичное баллистическое моделирование выводят ее на новый уровень. Игроку необходимо использовать настоящую тактику и маневры воздушного боя, чтобы выжить в этих многопользовательских стычках.

Разработчик игры Gaijin постоянно обновляет ее и обновил и расширил список самолетов, так что теперь он включает самолеты восьми разных стран и шести классов.

В игре более 1700 высоко детализированных самолетов, вертолетов, танков, военных кораблей и других боевых машин, а также 100 карт, представляющих основные исторические театры сражений.

3. Первоклассный бой 7

Игра, которая присутствует на рынке уже более двух десятилетий, по-прежнему доставляет массу удовольствия, когда речь идет о напряженных воздушных боях между крутыми истребителями.

Игра требует приличного количества стратегии и плана атаки, а также рефлексов, позволяющих направить ракеты на противника.

Последняя версия игры, выпущенная в 2019 году, намного мощнее предыдущих обновлений. Теперь, участвуя в воздушных боях, у игрока есть возможность совершать повороты с большой перегрузкой, использовать аэродинамические тормоза и стратегические срывы, чтобы почти дрейфовать вокруг врагов, что вполне удовлетворительно. Добавьте к этому сигнальные ракеты для сотрясения приближающихся ракет, и система воздушного боя кажется более тактической, но увлекательной, чем любая предыдущая часть.

Интересно, что действие Ace Combat 7 происходит не в нашем мире, а в так называемой странной реальной вселенной. Это повествовательная установка, в которой мир в целом похож на наш, со множеством знакомых истребителей, но с культурной установкой, которая несколько параллельна тому, как устроен наш собственный мир.

4. Икс-Плейн 11

Если вы любите летать на самолете и хотите начать с самого дешевого способа, попробуйте эту игру, насколько реалистичной она может быть. Графика, самолеты и имитация полета настолько реальны, что они заставят вас думать, что вы на самом деле являетесь частью игры.

X-Plane настолько всеобъемлющий, насколько это возможно, и вы увидите, как вы пытаетесь купить периферийные устройства, которые подключаются к вашему ПК, чтобы сделать его еще более реалистичным.

В игре уже есть популярный истребитель, военный и коммерческий самолеты. Игра дает возможность выбирать из большого разнообразия международных аэропортов и погодных условий. На самом деле это авиасимулятор промышленного класса, который можно загрузить на рабочий стол.

Игра дает вам реальное ощущение комбинации приборных панелей, кнопок управления и циферблатов. Игрок, который является пилотом, может управлять мощностью двигателя, закрылками и радиосвязью, а также множеством других функций.

5. Ил-2 Штурмовик: Сталинградская битва

Игра, основанная на воздушных боях во время Второй мировой войны, представляет собой видеоигру-симулятор боевых полетов. Первоначально он был создан Maddox Games.

Игра фокусируется на конкретном и узком периоде (зима 1942-43 гг.) критической борьбы за Сталинград, позволяя игроку управлять любым из 10 самолетов во время битвы. В сериале представлено огромное количество летающих самолетов различного происхождения и исторических самолетов, участвовавших в войне.

Игра, выпущенная в 2013 году, продолжает оставаться одним из самых популярных авиасимуляторов Второй мировой войны. Графика игры настолько реалистична, что временами у игрока может пробраться дрожь, глядя на зимнее поле боя.

Ну а если вы хотите просто испытать чувство азарта, можно протестировать демо-версию игры в Авиатор Пин Ап

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