Что ждать шымкентцам от погоды в ближайшее время

Настоящую грозу с громом, молнией и обильным градом учинила погода в воскресенье поздно вечером.

Многие коренные шымкентцы не помнят на своем веку ничего подобного в городе. Температура с +24 градусов за считанные минуты опустилась до +14, сильные порывы ветра с крупным градом уничтожали всё, что могли на своем пути.

По сообщениям Казгидромета в городе сохранится облачная погода до четверга. В понедельник, в среду и в четверг временами дождь, гроза, порывистый ветер в среду до 19 м/с. Температура ночь +13…+15, днем +24…+26 градусов.

Но с 1 сентября нас ждет устойчиво теплая и по-летнему солнечная погода. В общем, осень уже не за горами и напомнила о себе, как в поговорке: готовь сани летом 🙂