Сельчан хотят лечить онлайн

В Казахстане предлагают официально закрепить правила дистанционных медицинских консультаций. В первую очередь изменения должны упростить доступ к узким специалистам для жителей сёл и отдалённых населённых пунктов.

Предполагается, что сельский врач сможет по видеосвязи подключить профильного специалиста, передать результаты обследований и получить рекомендации по лечению. При этом онлайн-консультации не заменят очный приём, а будут использоваться как дополнительный инструмент.

Сейчас остаются вопросы о том, как распределять ответственность между лечащим и консультирующим врачами, кто должен фиксировать рекомендации и принимать окончательное решение.

Депутат Курултая Асхат Аймагамбетов отметил, что врачам нужны понятные правила работы с таким форматом.

Эксперты считают, что телемедицина особенно удобна после первичного очного приёма, когда пациент может дистанционно обсудить результаты анализов, скорректировать лечение или передать врачу показатели давления, сахара и другие данные.

При этом серьёзные заболевания по-прежнему требуют очного осмотра. Специалисты также предупреждают, что при дистанционной консультации существует риск не учесть важные симптомы и детали состояния пациента.

Особенно актуален такой формат для жителей отдалённых сёл, которым сегодня приходится преодолевать десятки и даже сотни километров, чтобы попасть к профильному врачу.