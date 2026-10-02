Новые правила для вывесок

С 1 октября предпринимателям придётся заранее согласовывать эскизы новых вывесок с местными исполнительными органами. Проверять будут их размер, место размещения, соответствие архитектуре здания, дизайн-коду и требованиям законодательства о языках.

В городах республиканского значения и столице услугу будут оказывать городские акиматы, в городах областного и районного значения, сёлах и посёлках — соответствующие местные исполнительные органы.

Срок рассмотрения документов составит четыре рабочих дня. По итогам предприниматель получит согласование эскиза либо мотивированный отказ с указанием, какие требования необходимо исправить.

В эскизе нужно будет показать, как вывеска выглядит днём и ночью. Участники рабочей группы отмечают, что новый порядок должен упорядочить оформление фасадов и сократить визуальный шум на улицах.

Председатель Межотраслевого совета деловых женщин РПП «Атамекен» Астаны Сания Ирсалиева отметила, что требования к размерам, цветам и шрифтам вывесок необходимо стандартизировать.

Представители рекламной отрасли также считают, что вывески должны гармонично вписываться в городскую среду, однако новый порядок не должен затягивать процесс их изготовления и размещения.

В дальнейшем подачу документов планируют организовать по принципу «одного окна».