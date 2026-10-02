В Шымкенте успешно провели 256-ю трансплантацию почки

В Шымкенте успешно провели 256-ю операцию по трансплантации почки от родственного донора. Операция состоялась в городской клинической больнице №1.

30 сентября пациенту с терминальной стадией хронической почечной недостаточности планово пересадили почку родственника.

Пациент состоял на учёте с хроническим заболеванием почек в течение восьми лет. Основной диагноз — терминальная хроническая почечная недостаточность, развившаяся на фоне тубулоинтерстициального нефрита. С 2018 года он проходил лечение гемодиализом.

Донор и реципиент прошли все необходимые обследования в соответствии с медицинским протоколом. Также были получены предусмотренные законодательством согласия на проведение трансплантации.

Операция прошла без осложнений. После вмешательства донор и реципиент были переведены в отделение интенсивной терапии и реанимации.

В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, показатели гемодинамики находятся в пределах нормы. У реципиента отмечается хороший диурез, что свидетельствует о раннем восстановлении функции пересаженной почки.

Послеоперационное лечение и наблюдение продолжаются в соответствии с медицинскими протоколами.