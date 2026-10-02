Нацбанк объяснил укрепление тенге в сентябре

Теңге в сентябре укрепился на 4,6%, а курс доллара снизился до 440,49 теңге. В Национальном банке сообщили, что валютные интервенции в течение месяца не проводились.

Активность на валютном рынке при этом выросла. Среднедневной объём торгов увеличился с 415 до 474 млн долларов, а общий объём за месяц достиг 10,4 млрд долларов.

Из Национального фонда в сентябре продали 200 млн долларов — около 2% от общего объёма торгов.

Нацбанк также планировал начать зеркалирование операций с Национальным фондом в объёме 200–300 млн долларов, однако из-за избытка предложения валюты эти операции были отложены.

«Их дальнейшая реализация будет определяться с учётом рыночной конъюнктуры, обеспечивая динамику курса в соответствии с фундаментальными факторами и исключая резкие спекулятивные скачки теңге», — сообщили в Национальном банке.

Механизм зеркалирования позволяет регулятору компенсировать влияние внутренних операций на денежный рынок. В сентябре таким образом из экономики было изъято около 374 млрд теңге. В четвёртом квартале объём запланированных продаж иностранной валюты в рамках зеркалирования покупок золота оценивается примерно в 907 млрд теңге.

Параллельно Нацбанк продолжил операции с пенсионными активами. Для поддержания валютной доли портфеля ЕНПФ в сентябре на бирже приобрели 986 млн долларов — почти десятую часть месячного объёма торгов.

Дальнейшая динамика курса тенге, как отмечают в Нацбанке, будет зависеть от ситуации на мировых рынках, налоговых выплат и геополитических факторов.