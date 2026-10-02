Двойняшек весом 740 и 935 граммов выходили врачи Шымкента

В Шымкенте врачи выходили двух девочек, родившихся на 29-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела. При рождении одна из малышек весила 740 граммов, вторая — 935 граммов. После 85 дней лечения и наблюдения двойняшек выписали домой.

Девочки появились на свет с помощью кесарева сечения. Для 44-летней женщины это были первые роды. Сразу после рождения малышек перевели в отделение реанимации новорождённых, где они провели 23 дня и получали интенсивную терапию.

После стабилизации состояния детей перевели в отделение патологии новорождённых. Из-за незрелости лёгких им требовалась респираторная поддержка. В дальнейшем врачи продолжили лечение и наблюдение в связи с бронхолёгочной дисплазией.

На протяжении всего периода специалисты контролировали дыхание, питание и набор веса. Постепенно состояние девочек улучшилось, они начали стабильно набирать массу.

«Новорождённые с такой массой тела нуждаются в особом уходе и постоянном медицинском наблюдении. По мере улучшения состояния девочки начали хорошо набирать вес. Через 85 дней лечения мы смогли выписать их домой», — рассказала врач-неонатолог городского родильного дома Нилуфар Турсыметова.

Сейчас состояние обеих малышек стабильное. Дальнейший уход за ними мама продолжает дома.

Неонатологическая помощь недоношенным детям оказывается поэтапно, в зависимости от состояния ребёнка. При необходимости сразу после рождения проводят реанимационные мероприятия и интенсивную терапию, после стабилизации малышей переводят в профильные отделения для дальнейшего лечения и наблюдения.

Необходимая диагностика, лечение и медицинское наблюдение предоставляются в рамках системы ОСМС.

С начала года в Шымкенте неонатологи оказали помощь двум детям, родившимся с массой тела менее 500 граммов, а также более 150 новорождённым весом до 1,5 килограмма.