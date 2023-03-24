В Шымкенте запускают бесплатное обучение для безработных

В Шымкенте насчитывается больше 16 тысяч официально зарегистрированных безработных. Об этом рассказали в центре занятости мегаполиса.

Им предлагают несколько профориентационных программ. Так, 1600 человек в этом году смогут обучиться на швей, сварщиков, кондитеров и строителей. И сделать это всего за три месяца.

При этом обучение бесплатное, за счет государства, кроме того, ученикам будут платить стипендию. Основная часть обучения будет проводиться на заводах и фабриках, там же, если ученики проявят себя, они смогут получить должность.

В центре занятости уточнили, что если вдруг профессия окажется не по душе, можно будет попробовать еще раз.

«Кроме обучения есть и другие меры, то есть временные рабочие места и постоянные рабочие места, обучение «Бизнес бастау». По плану 33 500 человек в этом году. Достаточно у нас вакансий», — говоррит Шагдат Асет, директор центра занятости г. Шымкента.