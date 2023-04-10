10 каналов протяженностью более 100 км отремонтируют в Ордабасинском районе

На капитальный ремонт из местного и республиканского бюджетов выделяется свыше 10 миллиардов тенге, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

На данный момент уже идет бетонирование 25-километрового канала Караспан.

Поливное земледелие – гарантия получения хорошего урожая. Магистральный канал Караспан, который эксплуатируется с 1940 года, обеспечивает влагой 4,5 тысячи гектаров земель жителей одноименного сельского округа. Отсюда же получают воду и придомовые хозяйства – это еще 370 гектаров. Только вот сооружение – в плачевном состоянии. За последние 20-30 лет дно заилилось, и почти треть воды просто уходит в землю. В итоге в сезон влаги катастрофически не хватает, жалуются сельчане.

«Помимо самой протяженности канала в 25 километров, есть еще и 82 километра внутренних арыков. Это целая сеть. Только вот они давно заросли камышом, травой, дно илистое. Поэтому вода просто не доходит до всех пользователей. Сейчас началось бетонирование канала, и мы надеемся, что проблема решится. И все 12 сел округа смогут полноценно пользоваться системой полива», — говорит Динмухамет Алтай, житель села Караспан.

Ремонт подрядчики начали в ноябре прошлого года. Уже забетонировано 5 километров гидросооружения. Завершить строительные работы они планируют до конца следующего года. Стоимость проекта – 3 миллиарда 300 миллионов тенге. Пока освоено 400 миллионов. Главное, что в результате тысячи гектаров земель станут плодороднее, отмечают специалисты.

«В районе поливной водой из этого канала пользуются примерно 900 хозяйств. Годовое потребление доходит до 40 миллионов кубометров. Пока эффективность подачи воды едва достигает показателя в 70 процентов. Но после ремонта цифры возрастут до 95 процентов. Значит, потери влаги уменьшатся почти на четверть. То есть если сейчас люди вместо положенных 2-3 раз поливают посевы только один раз, то в будущем все нормы будут соблюдаться. Вырастет урожайность«, — говорит Нурбек Бадыраков, аким Ордабасинского района.

Кроме того, в районе начался капитальный ремонт еще четырех каналов: Найман, Казыналык, Р-6 и Куртай. Все они находятся в республиканской собственности. На их обновление планируется затратить больше 5 миллиардов тенге. Еще 2 миллиарда местные власти направят на реконструкцию таких же пяти сооружений областного подчинения.

Сельчане довольны: это улучшит положение свыше 6 тысяч гектаров поливных земель в регионе. Параллельно ведется работа и по очистке дна каналов: из ста километров процесс завершен на 45-ти. Так, в Ордабасинском районе готовятся к весеннему полевому сезону и намерены в этом году засеять сельхозкультурами 70 тысяч гектаров.