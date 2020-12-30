В Мактааральском районе полным ходом идут работы в рамках проекта ПУИД-2.

Масштабный проект будет реализован по 3 направлениям с охватом территории в 40 тыс. га. В результате капитально отремонтируют и реконструируют 223 канала, 208 водоотводов, и 149 вертикальных дренажных скважин сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

По I направлению проекта строительные работы ведет азербайджанская компания «Акилик Груп». В настоящее время завершено строительство 44 каналов общей протяженностью 70 тыс. км, двух вертикальных дренажных скважин и 16 сбросов протяженностью 37 тыс. км. В Енбекшинском и Жанажольском сельских округах вместе с ответвлениями трех каналов протяженностью 147 тыс. км капитально отремонтируют 49 вертикальных дренажей и водоотводов протяженностью 191 тыс. км. Также в районном центре в поселке Мырзакент отремонтируют четыре вертикальных дренажных скважин. Помимо этого, планируется очистить от грунтовых вод 5350 га в Енбекшинском сельском округе и 2650 га в Жанажольском сельском округе, а также 8000 га в поселке Мырзакент.

Вместе с тем, ведутся работы по очистке от подземных вод 16 477 га в сельских округах Ииржар, Бирлик и Жамбыл. Строительные работы ведет иранская компания «Туннель Саад Ариана». В настоящее время завершены работы по строительству 35 каналов общей протяженностью 58 тыс. км. В тоже время, завершены строительные работы по 93 наблюдательным скважинам и бурению 61 вертикальной дренажной скважине. По ІІ направлению совместно с ответвлениями 3 каналов протяженностью 337 35 км проводится капитальный ремонт 100 вертикальных дренажей и 262 км водоотводов.

По III направлению проекта ПУИД-2 израйльская компания «Тахал Консалтинг Инжиниринг» проводит капитальный ремонт 130 391 км водозаборов и каналов протяженностью 307 928 км. На сегодняшний день из 8 каналов протяженностью 27 тыс. км на 9 тыс. проведены работы по заливке бетона. Более того, на 50 583 км проведены работы по очистке 8 сбросов общей протяженностью 56 тыс. км.