Добровольная изоляция как проблема современного социума

Жизнь наша здорово изменилась, во всех отношениях. Даже дети-молодежь стали совсем другими.

Помню, как родителям было трудно загнать нас в детстве домой с улицы, они не могли нас докричаться. То мы на каникулах ватагой бежали в какие-то совхозные сады, тырили яблоки и алчу, то на окраинах полей ломали початки кукурузы и жарили на костре.

А зимой вообще появлялись на пороге отчего дома глубоко затемно, чуть ли не с отмороженными руками и носами. На наших довольных лицах «читался» восторг

от катания на санках…

Сейчас же все чаще стали встречаться подростки и молодежь, которые готовы сутками не выходить во двор, не говоря уже про улицу. Вроде еще не пенсионеры, а им уже не то что скучно жить, а просто они не хотят никого видеть, общаться с другими людьми, включая родственников. Они их, видите ли, раздражают.

Им хорошо в одиночестве, в добровольной изоляции. И этой странной прихоти вынуждены потакать родители, в особенности мамы: «Не хочешь, не выходи в гостиную, я тебе сама обед принесу в твою комнату!», «А может, все-таки сходишь в школу? Или нет? Голова болит? Ну ладно-ладно, отлежись, я классной напишу».

Подрастают такие дети и лет до 40 «ищут себя», оставаясь на шее родителей.

До нас подобное явление «добровольного затворничества» только докатилось, а на Западе и Востоке оно уже давно не в диковинку. В Европе это явление называют поколением «ни-ни» (NEET).

Эта аббревиатура расшифровывается как Not in Employment, Education or Training. Ее уже стали использовать в документах ООН. Иными словами, поколение NEET – это люди, которые не работают и не учатся. Их все больше и больше в странах с высоким уровнем безработицы – в Великобритании, Германии, Франции, странах Средиземноморья, Латинской Америке и других регионах.

А вот в Японии, Южной Корее, Китае такую молодежь, выбирающую образ жизни отшельников, называют хикикомори. В переводе с японского это означает «устраняться», «уходить». Они тоже не учатся, не работают, не общаются с людьми. Отличие молодежи NEET от хикикомори в том, что первые все-таки общаются с людьми, хоть изредка бывают на улице.

Прошедшая пандемия сыграла на руку этим отшельникам. Они еще больше утвердились в своем желании жить в относительной изоляции.

Оказывается, проблема юношеского затворничества в тех странах настолько серьезная, что Министерство по вопросам гендерного равенства и семей Южной Кореи разработало программу выплат детям и молодым людям в возрасте от 9 до 24 лет, ведущим затворнический образ жизни, передает Tengritravel.kz со ссылкой на WIONews.

Правительство Южной Кореи пытается помочь этим людям выйти из дома, чтобы пойти в школу, университет или на работу. Участники программы будут получать 650 тысяч вон (226 тысяч тенге) ежемесячно, а несовершеннолетние – дополнительные пособия на посещение культурных мероприятий.

Министерство опубликовало заявление, в котором говорится, что правительство «усиливает поддержку, чтобы дать возможность молодым людям, живущим в затворничестве, восстановить свою повседневную жизнь и реинтегрироваться в общество».

По данным Корейского института здравоохранения и социальных дел, около 350 тысяч человек в возрасте от 19 до 39 лет в Южной Корее считаются одинокими или изолированными – около 3% от этой возрастной группы.

А не слишком ли с ними сюсюкаются?! Может, это элементарная лень?

Чем же заняты эти господа? Понятно, что они ведут ночной образ жизни. Часами сидят в интернете, различных соцсетях, смотрят сериалы.

Отшельничество – вещь затратная. Ну право же, кто будет годами оплачивать иждивенцу еду, коммуналку, интернет? Только мама с папой. Уже из одного этого перечня становится понятно, что в бедной семье такое чудо-юдо вряд ли потерпят.

К слову, самому «возрастному» отшельнику хикикомори в Японии уже за 40. То есть в изоляции он 20 лет. Есть ли какая-то идейная основа, философия у этих добровольных отшельников? Есть.

На одном из сайтов я вычитала, что многие из этих людей имеют особую точку зрения на жизнь. Они убеждены, что устоявшаяся система – университет-карьера – уже себя изжила, им претит оправдывать чьи-то ожидания, а новых, достойных ориентиров современное общество им предоставить не может. Вот поэтому они и страдают потихоньку социофобией.

Каково им слушать наши воспоминания о том, как нам жилось при развитом социализме, они видят, как мы живем при недоразвитом капитализме… Они явно предпочитают самоизолироваться и не участвовать в этом.

Так что же делать с такими людьми, особенно, если один из них «проклюнулся» в вашей семье? Прежде всего, под разными предлогами выводить его на улицу, «в свет», чтобы он социально адаптировался, не замыкался в себе. Хорошо бы найти ему работу, желательно поинтереснее. Да, надо постараться. Не давать ему пускать корни одиночества. Убеждать, заставлять двигаться, общаться. И действовать именно так. Как говорится, «Не для того его мама родила», чтобы он провел жизнь в затворниках.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА