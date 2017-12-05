Изоляция теплотрассы по-шымкентски

Здравствуйте. Вот такое «замечательное» изолирование теплотрассы провели у нас во дворе! Данная «красота» во всех дворах от «Гульжана» и до бывшего кинотеатра Сейфуллина!

Часть труб минватой обёрнута, часть — рубероидом и оцинковкой, а часть — вообще ничем, просто голые трубы!

Тариф подняли, цена не маленькая и почему-то в разных частях города тариф тоже разный. Мы платим за обогрев улицы, получается?! Эта «красота» уже третью неделю в таком состоянии: и в дождь, и в снег, а рабочих и след простыл!

Очень хотелось бы знать: до каких пор мы будем греть улицу и как долго провисит сия «красота»?! Или этот вечный бардак и безобразие так и будет продолжаться?!

Автор: Барышня Наталья.