Экологическую катастрофу предрекают в Сайрамском районе специалисты

Ужасающие кадры окровавленной воды, которой орошают поля, шокировали общественников Сайрамского района.

Экологи бьют тревогу и призывают решать вопрос немедленно, иначе экологической катастрофы в регионе не избежать, говорят они.

Гани Назарбек, президент общественного экологического объединения «Байтак Болашак»:

«В Сайрамском районе кровь животных течёт по каналу. Бизнесмены роют специальный котлован и сбрасывают туда забитых животных. Если мы не решим этот вопрос сегодня, нас ждет большая экологическая катастрофа!».

Ситуацию прокомментировали в областном Департаменте полиции.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«17-го апреля на место происшествия незамедлительно выехали инспекторы полиции Сайрамского района и сотрудник природоохранного отряда, которые провели соответствующие проверки. Собранные правоохранителями материалы были направлены в ТОО «Сайрам Тазалык» для принятия законного решения».

Виновных, по данным департамента экологии, по результатам проверок оштрафуют.