Министр экологии Магзум Мирзагалиев сообщил о непростой ситуации с орошением полей в стране.

Особенно важен этот вопрос для южных регионов страны, на которые приходится до 97% всей поливной воды. Здесь в этом году наблюдается маловодье.

Так, по словам министра, в Алматинской области в бассейнах рек южного склона Илийского Алатау осадки ниже нормы на 39%, а наполняемость малых и средних водохранилищ на начало вегетационного периода составляла 75-80%.

В Жамбылской области в бассейнах рек Шу и Талас уровень воды ниже 20-25%. Как известно, весь сток этих рек формируется на территории Кыргызстана и потому в условиях маловодья, отметил министр, возникают сложности получения согласованных объемов по межгосударственным водным объектам.

В Туркестанской и Кызылординской областях уровень воды в реке Сырдарья зависит от наполнения Токтогульского водохранилища. Как сообщил Магзум Мирзагалиев, в этом году объем этого водоема был самым низким за последние 5 лет: при норме в 15 млрд.м3, на 1 апреля этого года его наполняемость составила 8,7 млрд.м3. При этом ниже нормы и приток по реке Арысь — до 73%, а также средний сток горных рек — на 25%.

Низкий уровень воды в реке Сырдарья осложняет орошение в Кызылординской области, где расположены водоемкие рисовые поля. Здесь для смягчения ситуации РГП «Казводхоз» принимает гидротехнические и организационные меры.

В Туркестанской области, где в этом году планируемая площадь посева — 440 тыс.га, 85% притока воды для орошения поступает с территории Узбекистана. Поэтому многое зависит от объема притока в реку Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым. Нужно учитывать и то, что объем Шардаринского водохранилища в этом году меньше на 550 млн.м3 по сравнению с прошлым годом, сообщил министр.

Вместе с тем, заявки по орошению от канала Достык увеличились, так как в этом году более чем в 2 раза выросли и площади посевов риса — вместо 2 тыс.га посеяно 4,7 тыс. га. Это дополнительно требует 100 млн.м3 воды. Поэтому в мае был запущен канал машинной подачи воды из Шардаринского водохранилища, также задействованы 14 дренажных скважин и 3 насоса.

В Алматинской области в этом году может повториться критическая ситуация по Капшагайскому водохранилищу, как в 2020-м, предупредил министр. В этой связи акимату области важно принять соответствующие меры, отметил Магзум Мирзагалиев.

По его словам, в целом, обстановка по водообеспечению находится на контроле министерства. Принимаются все необходимые меры по смягчению последствий маловодья.

Так, Казахстан договорился с Кыргызстаном о дополнительном сбросе из Токтогульского водохранилища 330 млн.м3 воды в летние месяцы. Кроме того, есть договоренность по дополнительному сбросу воды Казахстану из водохранилища «Бахри Точик» (Таджикистан) в объеме 315 млн. м3.

Также Минэкологии совместно с Минсельхозом в феврале-марте этого года предупредили регионы о прогнозах по маловодью и рекомендовали снизить посевы водоемких культур, а также в целом подготовиться к весне-лету с учётом данной ситуации.

При этом акиматам также важно провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу с фермерами по ситуации с маловодьем и принимаемым мерам, сказал Магзум Мирзагалиев. Совместно с филиалами РГП «Казводхоз» местные власти должны вести плановое круглосуточное водопользование, согласно оперативным ежедекадным графикам подачи воды, резюмировал министр экологии.