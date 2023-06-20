Скотобойни сливали кровь в канализацию в центре Шымкента

На владельцев скотобоен пожаловались жители Шымкента. По словам жителей улицы Мадели кожа, предприниматели сливают кровь и кишки в городскую канализацию.

В водоканале взяли пробы воды и выявили нарушение предельно допустимых норм. Правда к приезду журналистов канализационные стоки оказались чистыми. Предприниматели заявили, что животных не забивают, а лишь продают.

Эти кадры сняли жители улицы Мадели кожа. По их словам, в центре города расположены скотобойни, там держат и забивают баранов, а кровь и кишки смывают в канализацию. А от мест убоя и содержания скота исходит невыносимый запах. После жалобы, к предпринимателям нагрянули юристы и специалисты водоканала, и взяли пробы воды.

«Мы приехали с лабораторией по обращению жительницы. При проверке, подтвердилось что здесь действительно забивают скот а отходы, кровь и кишки, сливают в канализацию», — говорит Бахтияр Абдрасулов, юрист ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

К приезду журналистов канализационные стоки оказались чистыми, но в одном дворе специалисты всё же обнаружили кровь в воде. Местные предприниматели уверяют, что животных они не разделывают, а только продают.

«Чисто смотрите, посмотрите, на камеру снимите живой скот продаем мы. Кому-то мы значит хвост нажали, зайдите, посмотрите», — говорит предприниматель.

Специалисты говорят, кровь и другие биоматериалы со скотобоен не должны сливаться в канализацию, это запрещено по закону. Кроме того, может встать работа очистных сооружений, это может привести и к эпидемии. На установке биогаза, где происходят процессы брожения, при попадании крови, образуется пленка, которая не дает бродить отходам жизнедеятельности.

«Были взяты анализы из колодцев, входящих, которые показали превышение предельно допустимых коэффициентов, владельцам данных скотобоен были вручены уведомления, что если они не ликвидируют все это то услуги вооотведения им будут отрезаны», — говорит Ринат Хамидулин, менеджер по связям с общественностью ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Сегодня от услуг водоотведения отключат троих предпринимателей. Им нужно будет написать письмо в городской водоканал, специалисты которого проведут повторное взятие проб воды. И если крови в ней не обнаружат, они вновь смогут пользоваться канализационными услугами.