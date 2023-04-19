Кровавой водой орошают посевы декхане Сайрамского района

Свои посевы жители Сайрамского района вынуждены орошать водой, смешанной с кровью скота, передает OTYRAR.

По словам жителей, кровь с убойных пунктов попадает в арык, а затем на поля, где орошают картофель. В застоявшейся крови полно бактерий и болезней, говорят жители.

Вдобавок, эту же воду пьет крупно-рогатый скот. Экоактивисты в соцсетях говорят о том, что вонь на месте стоит невыносимая. Специалисты сетуют, если не вмешаться в ситуацию сейчас, то в селе может случится настоящая экологическая катастрофа.

«В настоящее время совместно с компетентными органами планируется проведение специальной мониторинговой работы. Кроме того, в случае направления жалоб от соответствующих специалистов и населения в ближайшее время будет проведена внеочередная проверка. В результате проверки будет видна необходимая мера»,-говорит главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии Туркестанской области, Казыбай Шора.

Напомним, 17 апреля в сети распространилось видео, на котором дехкане показывают кровавую воду, которая попадает на их поля. Сейчас проводится экспертиза, в ходе которой нарушителей могут оштрафовать.