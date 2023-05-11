Итальянские сорта фруктов выращивают в Жетысайском районе

Яблоки и виноград итальянской селекции выращивают садоводы Жетысайского района Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Местные хозяйства сначала заключили контракт с зарубежными партнёрами. Затем – завезли саженцы плодово-ягодных культур и научились тонкостям их культивации.

11 гектаров яблонь и 9 гектаров виноградника. Семь лет назад Султан Жолдасбаев одним из первых высадил иностранные сорта плодово-ягодных в своём саду. Говорит, не пожалел ни разу.

«Особенность интенсивных сортов – не приходится долго ждать урожая. В первый год мы собрали около тонны с гектара. Потом – 10 тонн, дальше – больше. Экономим минеральные удобрения и воду. Для полива используем технологию капельного орошения», — говорит Султан Жолдасбаев, садовод.

На участке у садовода – три сорта итальянских яблонь: летние, осенние и зимние. Годовой объём урожая — 35 тонн наливных яблок и 20 тонн солнечных гроздей винограда. Последний – созревает раньше отечественного вида. И собирают его с начала июля – до конца ноября. Продукцию Султан Жолдасбаев, впрочем, как и другие местные хозяйства, отправляет на внутренний рынок.

«В Жетысайском районе под многолетние плодово-ягодные культуры отведено 786 гектаров. 450 из них занимает виноград, остальное – яблоневые сады. В прошлом году мы собрали 15 тысяч тонн продукции. В этом году ожидаем урожая не меньше», — говорит Нуртас Турсынбеков, главный специалист районного отдела сельского хозяйства.

К слову, сейчас в районе снижают посевы хлопка и увеличивают объёмы плодово-ягодных культур. Подспорьем для садоводов стала господдержка. Для тех, кто применяет технологию капельного орошения 40% затрат компенсируют за счёт субсидий.