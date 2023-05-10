Как дождевые черви помогают увеличить урожайность

Выращивание дождевых червей и производство биогумуса наладил сельчанин в Туркестанской области, предает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

Органические удобрения повышают плодородие почвы и позволяют получить богатый урожай.

С каждым годом плодородие почвы возделываемых земель снижается, говорит земледелец Куанышбек Каюпов. Поэтому, в прошлом сезоне он решил использовать биогумус и результаты поразили. Урожайность заметно увеличилась. Поэтому его производством решил заняться вплотную.

«Биогумус содержит фосфор, азот, калий, кальций и множество других минералов. Это не химическое вещество, а органический продукт. За счет накопления в почве этих веществ растет урожайность», — говорит Куанышбек Каюпов, производитель биогумуса.

240 квадратных метров в собственном дворе предпринимателя служат производственной площадкой. В прошлом году Куанышбек Каюпов устроил на своём участке вермиферму. Купил первую партию дождевых червей, обеспечил их навозом и оставил на зиму. Теперь полученный биогумус реализует фермерам. По словам земледельцев, удобрение укрепляет корни молодых растений и повышает урожайность почти в 2 раза.

«В этом году купил 2 кубометра биогумуса и сразу же удобрил им свою землю. Мы сажаем арбузы и дыни. Первые результаты уже радуют», — говорит Мырзакул Искаков, земледелец.

Сейчас по Казахстану вермикультурой занимаются 6 тысяч предприятий.

«Биогумус – одно из самых востребованных удобрений. Его широко применяют в растениеводстве. В начале года мы проводили семинар для фермеров. Учили использовать биогумус в хозяйстве», — говорит Нуртас Турсынбеков, главный специалист отдела сельского хозяйства Жетысайского района.

Сегодня 1 кубометр вермикомпоста стоит 100 тысяч тенге. По расчётам производителей, из 30-ти грузовиков навоза можно получить 10 грузовиков ценного органического удобрения.