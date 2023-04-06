Нападение в мечети и арест Трампа: громкие мировые новости этой недели

Неделя была полна громкими и даже историческими событиями. О главных новостях мира коротко, понятно и доступно.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга

Неделя началась со скупой на позитив новости о смерти «военного корреспондента» в Санкт-Петербурге. Владен Татарский, он же Максим Фомин, погиб в результате взрыва, который произошел в кафе, где мужчина проводил творческий вечер.

Владен Татарский был Z-блогером и выкладывал видео, где призывал «грабить, убивать и побеждать». По предворительной версии, бомба была спрятана в статуэтке, которую подарили блогеру.

Арест самого скандального президента США

С тех пор, как самый эпатажный республиканец Дональд Трамп сложил с себя полномочия президента США, он не сходил с первых полос газет и новостных порталов ни на день. Так, недавно он снова заявил о своем намерении участвовать в президентской предвыборной гонке. Как вдруг его взяли под арест.

Экс-президенту Соединенных Штатов было выдвинуто аж 34 обвинения. В этом «букете» преступлений, в котором обвиняют Трампа, есть самый главный пункт: финансовые махинации. А самое «грязное» обвинение это выплата актрисе фильмов для взрослых- Сторми Дэниэлс за молчание о её романе с Трампом.

Впрочем, сам Трамп не признает своей вины. Из зала суда его отпустили с одним условием- явиться на слушание в назначенное время. До этого Трамп пробудет в своей резиденции во Флориде.

К слову, Дональд Трамп вошел в историю как первый экс-президент, против которого завели уголовное дело.

Израильские полицейские ворвались в мечеть во время молитвы

Во время утренней молитвы в мечети Адь-Акса, силовики атаковали палестинцев, ворвавшись в молельный зал. Во время штурма полиция применила светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, людей избивали дубинками и прикладами. Десятки были ранены, а 350 палестинцев задержали.

«Зачем?»- спросите вы, полиция объясняет свои действия в разгар священного для мусульман месяца Рамадан тем, что десятки молодых людей в масках с камнями и пиротехникой забаррикадировались в мечети Аль-Акса, скандируя антиизраильские лозунги и призывая к насилию.

Тем временем сами палестинцы обвиняют израильских силовиков в нападении на верующих, которые, из опасений за себя, пытались закрыться в мечети.

Действия израильской полиции осудил ряд арабских стран: Египет, Саудовская Аравия и Иордания. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в своем твиттер потребовал Израиль вывести силы из священного места.

Такими были мировые новости уходящей недели. Всем хороших выходных.